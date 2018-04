Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Napoli-Lipsia, le foto del match Il cammino del Napoli in Europa League si è decisamente complicato dopo la gara d'andata dei sedicesimi di finale. Gli azzurri di Sarri sono stati rimontati e battuti 1-3 al San Paolo dai tedeschi dell'RB Lipsia, in un match giocato sottotono e condizionato dal turnover. Al vantaggio del Napoli firmato da Ounas con un diagonale preciso, hanno risposto prima Werner (2) e poi Bruma a conclusione di un contropiede. Ora servirà l'impresa in Germania. >