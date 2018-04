Facebook

Montella e Cutrone stemperano la tensione La partita contro l'AEK Atene può essere quella decisiva per il Milan per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Vincenzo Montella e Patrick Cutrone hanno voglia di mettere alle spalle il derby e ricominciare la marcia europea per dare la svolta anche in campionato. Diversi i sorrisi dell'allenatore e dell'attaccante rossonero, entrambi alla ricerca della conferma, durante la conferenza stampa della vigilia. >