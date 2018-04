Facebook

Milan-Ludogorets, le foto del match Il Milan di Gattuso si è qualificato agli ottavi di Europa League eliminando i bulgari del Ludogorets. Forti del tre a zero dell'andata, i rossoneri hanno vinto 1-0 anche la gara di San Siro sbloccandola nel primo tempo con il tap-in vincente di Borini al 21'. A vantaggio acquisito la sfida si è trasformata in poco più di un allenamento con una sola occasione per Cutrone e una parata d'istinto di Antonio Donnarumma su Swierczok nella ripresa. >