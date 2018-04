Facebook

Milan-Austria Vienna 5-1, le foto del match Il Milan si è qualificato ai sedicesimi di Europa League con un turno d'anticipo. A San Siro, i rossoneri hanno battuto 5-1 l'Austria Viennadilagando dopo essere andati sotto per la rete di Monschein e una frittata di Bonucci. Rimonta completata già nel primo tempo con le reti di Rodriguez (27'), André Silva (36') e Cutrone (42'). Nella ripresa non c'è partita, buon per André Silva e Cutrone che firmano la rispettiva doppietta. >