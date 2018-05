Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

L'Atletico festeggia la conquista dell'Europa League Grande festa a Madrid per la conquista dell'Europa League. A due giorni dal trionfo di Lione contro il Marsiglia, l'Atletico ha festeggiato per le strade della città insieme ai suoi tifosi. Due i bus scoperti che hanno attraversato la capitale e finito la loro corsa davanti alla Fontana di Nettuno. Tanti i cori per Diego Simeone, il condottiero dei Colchoneros, e per Antoine Griezmann, a cui i tifosi hanno chiesto di restare. Una curiosità: giovedì sera Kevin Gameiro si è presentato in ritardo alla cena di squadra per aver sbagliato ristorante. >