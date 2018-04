Facebook

Gattuso all'esame Europa: verso Rijeka È proseguito il lavoro del Milan in vista del doppio impegno settimanale che vedrà la squadra di Gattuso protagonista prima nella trasferta di Rijeka, ultima partita del girone che vede i rossoneri già qualificati al primo posto, poi nella gara casalinga contro il Bologna in programma domenica sera. Presente a Milanello per assistere alla seduta, oltre al direttore sportivo Mirabelli, anche l'ad Marco Fassone. Al termine dell'allenamento, c'è stato il consueto bollettino medico del dottor Mazzoni, che ha approfondito lo stato di salute di Calhanoglu, Mauri e Gomez. Tutti e tre salteranno sicuramente la prossima sfida di Europa League, a causa di problemi fisici di varia natura.



Sono 19 i giocatori convocati dal tecnico del Milan Rino Gattuso per la trasferta di Europa League contro il Rijeka, in programma domani alle 19 presso lo Stadion HNK Rijeka. Questa la lista completa: Portieri: A. Donnarumma, Guarnone, Storari. Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Biglia, Gabbia, Locatelli, Montolivo, Zanellato. Attaccanti: Cutrone, Forte, André Silva. >