Europa League: Lazio, solo un pareggio Nell'andata degli ottavi di Europa League, la Lazio non va oltre il 2-2 casalingo contro la Dinamo Kiev e ora dovrà conquistarsi la qualificazione in Ucraina dove gli ospiti non hanno mai perso in stagione. Primo tempo avaro di emozioni e gara che si accende nella ripresa. Tsygankov, la sblocca di tacco (52'), immediato pari di Immobile (54'). Felipe Anderson ribalta la gara al 62', ma Moraes da fuori area gela l'Olimpico. Palo di Immobile al 96'. >