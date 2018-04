Facebook

Europa League: Dinamo Kiev-Lazio 0-2, le foto del match Nel ritorno degli ottavi d'Europa League, la Lazio supera la Dinamo Kiev e si qualifica per i quarti di finale. In Ucraina è un dominio biancoceleste per 90 minuti: Lucas Leiva sblocca il match al 23' con un colpo di testa che anticipa il portiere, poi nella ripresa è De Vrij a chiudere i conti all'83' con una zampata sotto porta. Diverse le occasioni sprecate dalla squadra di Simone Inzaghi. >