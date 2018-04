Facebook

Europa League, che rissa in Everton-Lione: le foto Everton-Lione ad alta tensione, durante il match d'Europa League terminato 2-1 per i francesi. Al minuto 64, in campo, è scoppiata una rissa che ha coinvolto diversi giocatori e anche qualcuno del pubblico. Tutto nasce da un intervento falloso di Ashley Williams sul portiere Anthony Lopes: gli animi si scaldano e per almeno un minuto è il caos, con pugni che volano un po' dappertutto. Il direttore di gara ha poi liquidato tutto con due ammonizioni. L'Uefa ha aperto un'inchiesta.

