Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Europa League, Atletico-Arsenal 1-0: spagnoli in finale Nella semifinale di ritorno di Europa League, l'Atletico Madrid batte 1-0 l'Arsenal e, dopo l'1-1 dell'andata, ottiene il pass per la finale del 16 maggio. L'uomo del match è Diego Costa che al 47', lanciato da Griezmann, sovrasta Bellerin e buca Ospina. La squadra di Simeone, in tribuna per squalifica, regge l'assalto inglese e vola a Lione. Ultima gara europea per Wenger, pronto all'addio dopo 22 anni. Grave infortunio per Koscielny. >