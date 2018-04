Facebook

Europa League: Aek Atene-Milan 0-0, le foto del match Nella quarta giornata di Europa League, il Milan non va oltre il pareggio in casa dell'Aek e resta in testa al Gruppo D con otto punti. Ad Atene, esattamente come nella gara di andata, finisce 0-0 al termine di una partita che ha regalato poche emozioni nel complesso. La squadra di Montella ci prova timidamente soltanto nella ripresa: Montolivo colpisce un palo di destro al 57'. >