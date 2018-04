Facebook

E. League, Steaua Bucarest-Lazio 1-0: le foto Trasferta amara per la Lazio a Bucarest nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. All'Arena Nationala la squadra di Inzaghi perde 1-0 e, dopo tre sconfitte di fila in campionato, incassa un altro ko. Prestazione opaca per i bianconcelesti, che senza tanti titolari non riescono a fa valere il divario tecnico con gli avversari. Il gol partita lo firma Gnohere al 29' in contropiede. Nel primo tempo Milinkovic Savic centra una traversa. >