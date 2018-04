Facebook

E. League: Atletico, Arsenal, Marsiglia in semi Marsiglia, Atletico e Arsenal staccano il pass per le semifinali di Europa League. Nel ritorno dei quarti i Gunners tremano contro il Cska Mosca prima di trovare il 2-2 che chiude il discorso qualificazione. I Colchoneros soffrono in casa dello Sporting Lisbona, ma nonostante l’1-0 passano forti della vittoria dell’andata. Spettacolo puro tra Marsiglia e Lipsia, con i francesi che vincono 5-2 regalandosi il passaggio del turno. >