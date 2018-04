Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Arsenal-Milan, le foto del match Niente impresa per il Milan nel ritorno degli ottavi di Europa League. In casa dell'Arsenal i rossoneri offrono una buona prestazione, ma escono sconfitti 3-1 in rimonta dopo essere passati in vantaggio al 35' con un destro di Calhanoglu dalla distanza. Il pari dei Gunners arriva al 39' con un rigore - più che generoso - siglato da Welbeck. Nella la papera di Donnarumma su tiro di Xhaka al 71' e ancora Welbeck chiudono i conti. >