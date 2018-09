Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Empoli-Lazio 0-1, le foto del match Vittoria di misura per la Lazio, che passa in casa dell'Empoli e sale a quota sei punti in classifica. Al Castellani finisce 1-0 per i biancocelesti, a segno grazie al puntuale inserimento di Parolo in apertura di ripresa (2'). Nel primo tempo Wallace colpisce un palo di testa (47'), all'89' altro palo di Correa prima del miracolo di Strakosha su Caputo al 95'. La squadra di Andreazzoli resta ferma a quattro punti. >