Serie A, Crotone-Juve 1-1: le foto Passo falso Juve. Allo Scida la squadra di Allegri non va oltre l'1-1 con il Crotone e vede assottigliarsi il vantaggio sul Napoli (+4) nella corsa scudetto in vista dello scontro diretto di domenica. Prestazione opaca per i bianconeri in Calabria. Nel primo tempo Alex Sandro sblocca la gara al 16' su perfetto assist di Douglas Costa, poi i bianconeri si spengono e nella ripresa Simy pareggia i conti al 65' con una splendida rovesciata. >