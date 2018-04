Facebook

Sampdoria-Crotone 5-0, le foto del match Non c'è stata storia nel primo anticipo della nona giornata di Serie A. La Sampdoria di Giampaolo ha dominato la sfida contro il Crotone raccogliendo i tre punti con un netto 5-0. Match sbloccato già al 3' dall'ex Ferrari con un colpo di testa in area; il raddoppio arriva al 10' con un rigore di Quagliarella, mentre Caprari cala il tris al 39' da pochi passi. Nella ripresa tanta accademia e lo spazio per i gol di Linetty e Kownacki. >