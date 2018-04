Facebook

Milan-Crotone, le foto del match Inizia con una vittoria il 2018 del Milan che nella prima giornata di ritorno in Serie A ha superato 1-0 il Crotone a San Siro. A far sorridere Rino Gattuso è stato capitan Bonucci, al primo gol in maglia rossonera, con un rimpallo vincente al 54': sugli sviluppi di un corner il pallone ribattuto da Cordaz ha colpito la testa del difensore. Suso e Bonaventura sfiorano più volte il bis, mentre Donnarumma salva tutto su Trotta. >