Il Napoli condanna il Crotone: Zenga retrocede Stavolta niente miracolo, il Crotone retrocede in Serie B. Implacabile il Napoli, che saluta il suo pubblico al San Paolo (tutto esaurito) vincendo 2-1 con i gol nel primo tempo di Milik e Callejon. Inutile nel finale la rete di Tumminello. Vittoria da record per il Napoli, prima squadra a superare i 90 punti (91) senza vincere il campionato. Il Crotone torna in B dopo due stagioni chiudendo a 35 punti, uno in più dell'anno scorso, quando si salvò. >