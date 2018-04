Facebook

Il Napoli batte il Crotone ed è campione d'inverno Nell'anticipo della 19a giornata di Serie A, il Napoli batte 1-0 il Crotone e si laurea campione d'inverno con 48 punti. Il match dello Scida è deciso da un gol di Hamsik al 17: per lo slovacco terzo gol di fila e 117 in azzurro. I calabresi, troppo rinunciatari nel primo tempo, sfiorano il pari in un paio di occasioni con Stoian e Crociata, mentre Insigne sbatte contro la traversa e Cordaz salva su Callejon (2 volte), Hamsik e Diawara. >