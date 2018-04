Facebook

Juve, Capodanno in campo Capodanno al lavoro per la Juve, che è scesa in campo nel pomeriggio a Vinovo per proseguire la preparazione in vista del derby da dentro o fuori contro il Torino, valido per i quarti di finale e in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium. La squadra - come riferisce il sito bianconero - ha focalizzato l'attenzione sulla fase atletica prima, e poi sul possesso e sullo scambio in velocità della palla e sull'occupazione degli spazi in campo. Pjanic sarà a disposizione di Allegri, De Sciglio potrebbe farcela a recuperare. >