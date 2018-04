Facebook

Coppa Italia, Napoli-Udinese 1-0: le foto del match Vittoria non semplice per il Napoli, che negli ottavi di Coppa Italia supera l'Udinese di misura e si qualifica per i quarti di finale. Al San Paolo finisce 1-0 per la squadra di Sarri, che passa al 71' grazie al sinistro di Insigne, bravo a trovare l'angolino basso. Ounas sfiora il palo al 64', i friulani lottano ma non riescono a rendersi pericolosi. Gli azzurri nel prossimo turno affronteranno la vincente di Atalanta-Sassuolo. >