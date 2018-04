Facebook

Coppa Italia, Lazio-Milan 4-5 dcr: le foto del match Il Milan è la seconda finalista di Coppa Italia e affronterà la Juventus nel replay della finale 2016. Ci sono voluti i calci di rigore al termine di centoventi minuti di battaglia per sbloccare lo 0-0 del campo contro la Lazio di Simone Inzaghi che, davanti al proprio pubblico, non ha trovato il guizzo vincente. Dagli undici metri due parate a testa per Strakosha e Donnarumma, ma a decidere sono stati l'errore di Luiz Felipe e il gol di Romagnoli. >