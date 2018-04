Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Coppa Italia, l'Atalanta va ai quarti: battuto il Sassuolo L'Atalanta batte 2-1 il Sassuolo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e si qualifica per i quarti di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli al San Paolo martedì 2 gennaio. Gli orobici passano in vantaggio con Cornelius (16') e raddoppiano con un colpo di testa di Toloi (33'), centrando un palo con Orsolini e una traversa con Kurtic. Nel secondo tempo Toloi sbaglia porta (74') per l'autogol che dimezza lo svantaggio. >