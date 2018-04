Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Verona-Chievo 1-0, le foto del match Nel secondo anticipo della 28.ma giornata di Serie A, l'Hellas si aggiudica il derby di Verona e torna prepotentemente in corsa per la salvezza, che ora è distante soltanto un punto. Al Bentegodi finisce 1-0 per la squadra di Pecchia, che passa al 52' grazie al sinistro di Caracciolo, bravo a girare in rete un cross di Verde. Sempre più in crisi, invece, la squadra di Maran, ferma a 25 punti (+3 sul Verona). >