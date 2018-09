Facebook

Serie A, l'Udinese affonda il Chievo Vittoria pesantissima per l'Udinese, che passa 2-0 sul campo del Chievo nella quinta giornata di Serie A. Match a lungo equilibrato tra gialloblu' e bianconeri, occasioni da una parte e dall'altra specie nella ripresa. E' De Paul a spaccare il match, segnando da 25 metri (76') e poi lanciando Lasagna per il raddoppio al 90'. Squadra di Velazquez a quota 8, il Chievo non riesce a schiodarsi dal fondo della classifica. >