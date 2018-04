Facebook

Serie A: il Chievo vola con super-Castro Nella 7a giornata di Serie A, il Chievo batte 2-1 in rimonta la Fiorentina e conquista il primo successo casalingo in campionato. Al Bentegodi, toscani subito avanti dopo 6' con colpo di testa di Simeone. Pareggio veneto al 25' con Castro, bravo a battere Sportiello da pochi passi. Argentino migliore in campo e autore del gol che decide il match al 46', con un colpo di testa di rara bellezza. Crisi Fiorentina: 1 punto in 3 partite. >