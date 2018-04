Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

L'Inter tritura il Chievo: Spalletti è primo L'Inter vola in testa alla classifica, in solitaria, grazie ad un travolgente 5-0 sul Chievo. 39 i punti per la squadra di Spalletti, a +1 sul Napoli e a +2 sulla Juve. Apre il match Perisic al 23', raddoppia Icardi al 38'. Nella ripresa ancora gloria per il croato, autore di una tripletta. A segno anche Skriniar. Un successo che permette all'Inter di presentarsi al big match con la Juve del 9 dicembre da primatista in classifica. >