Chievo-Milan, le foto del match Torna a vincere in campionato il Milan di Montella che in casa del Chievo Verona ha dominato imponendosi 1-4. Protagonista di serata lo spagnolo Suso che al 36' ha sbloccato il match con il "solito" sinistro a giro sul secondo palo, propiziando poi l'autorete di Cesar al 42'. Nella ripresa Çalhanoglu cala il tris in contropiede, poi Kalinic - su assist di Suso - chiude i conti d'esterno destro dopo il gol della speranza di Birsa. >