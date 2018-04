Facebook

Chievo-Juventus, le foto del match Notte da prima in classifica per la Juventus che nell'anticipo della 21.a giornata di Serie A ha vinto 0-2 in casa del Chievo. Una partita complicata e rocambolesca, chiusa dai bianconeri in undici contro nove dopo l'espulsioni ingenue di Bastien (36') e Cacciatore (61'). Con due uomini in più la pressione della Juventus è stata capitalizzata da Khedira al 67' e chiusa da Higuain all'88'. Vittoria che vale il sorpasso e il +2 sul Napoli. >