Roma, DiFra suona la carica Roma-Qarabag, "tre punti e niente scherzi". Come dice il tecnico Di Francesco. Ma scherzi questa Roma non ne farà. "Per noi è come giocare un derby, un Roma-Juventus", aggiunge De Rossi. Ci vuole la solita Roma, questa di questa stagione, per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Prima o seconda, è da capire: ma dipende dagli altri, segnatamente dal Chelsea di Conte. Poi ci sono calcoli legati anche a pareggio o sconfitta: ma è meglio evitarsi pensieri così. >