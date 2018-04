Facebook

Roma corsara con il Qarabag Mancava da sette anni, sul campo del Basilea, la vittoria esterna alla Roma in Champions League. E al termine di 90 minuti molto più complicati del previsto arriva un successo sofferto 2-1 sul Qarabag. Le reti nel primo tempo al 7' con Manolas e al 15' del solito Dzeko però non regalano una serata tranquilla a Di Francesco. Gonalons, peggiore in campo perde la palla sanguinosa che porta al 2-1 di Henrique. Poi tanta sofferenza. >