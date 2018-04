Facebook

Roma-Chelsea 3-0, le foto del match Una Roma vestita a festa ha fatto vedere le streghe al Chelsea di Antonio Conte vincendo 3-0 all'Olimpico e prendendosi la vetta del Gruppo C di Champions League. Il sorpasso in classifica porta la firma di El Shaarawy, micidiale dopo appena 44 secondi con un esterno destro da fuori area, e lesto al 36' nell'anticipare Courtois per la doppietta. Nella ripresa partecipa alla festa anche Perotti (63') con un bel destro dal limite. >