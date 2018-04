Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Real-Juve, Buffon chiude in Champions col rosso Minuto 93 di Real Madrid-Juventus. L'arbitro Oliver assegna un rigore ai padroni di casa per un contatto Benatia-Lucas Vazquez. Rigore dubbio e Gigi Buffon perde la testa facendosi cacciare dal fischietto inglese per proteste. L'ultima in Champions del capitano della Juve si chiude con un cartellino rosso. >