Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Manchester United-Juventus 0-1, le foto del match Colpaccio a Old Trafford per la Juventus che batte 1-0 il Manchester United mettendo una serie ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ai bianconeri, primi a punteggio pieno nel gruppo H, è bastato il gol di Dybala al 17' con un mancino da pochi passi per ottenere il successo. Le parate di De Gea hanno negato il gol dell'ex a Cristiano Ronaldo; palo per Pogba al 75', l'altro grande ex di turno. >