Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Liverpool-Roma, fenomeno Salah e la reazione giallorossa Nella semifinale di andata di Champions, la Roma viene sconfitta 5-2 dal Liverpool ad Anfield Road. Protagonista il grande ex Salah con due gol e due assist: destro all'incrocio al 35' e tocco morbido al 45'. Superlativo anche Firmino in gol al 61' e al 68' (due assist anche per lui) dopo la rete trovata da Mané al 56'. Nel finale i giallorossi accorciano con Dzeko (81') e Perotti su rigore (85'). Ritorno all'Olimpico il 2 maggio. >