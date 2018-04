Facebook

Juve-Barcellona 0-0, qualificazione rimandata Nella 5a giornata del gruppo D, la Juve pareggia 0-0 col Barcellona e ora dovrà conquistarsi la qualificazione nell'ultima giornata in Grecia con l'Olympiacos. Blaugrana primi del girone e agli ottavi. A Torino va in scena una gara con poche emozioni, ma giocata meglio dai catalani con Messi in panchina fino al 56'. L'occasione più pericolosa al 23', con Rakitic che prende il palo su punizione. Dybala sfiora il colpo al 92', ma Ter Stegen è super. >