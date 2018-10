Facebook

Invasione a Manchester, CR7 regala un selfie Non ha segnato, ma la gara di Cristiano Ronaldo al suo ritorno ad Old Trafford non passerà inosservata. Idolo indiscusso e mai dimenticato dalla tifoseria dei Red Devils, il talento portoghese è stato l'obiettivo principale della tripla invasione di campo nel corso di Manchester United-Juventus. Gli invasori (il primo al 4', gli altri a fine match) sono stati fermati dagli stewards inglesi. Solo uno il più fortunato: arrivato accanto al cinque volte Pallone d'Oro, è stato prima placcato dalla sicurezza e ha poi ottenuto un selfie ricordo con il numero 7 bianconero. Per le tre invasioni l'Uefa ha aperto una procedura disciplinare contro lo United. >