Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Inter: sorrisi e concentrazione per il Barça Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Genoa, l'Inter si appresta a sfidare il Barcellona in Champions League. Giornata di vigilia in casa nerazzurra con Borja Valero, Keita e Spalletti protagonisti in conferenza stampa, poi sorrisi e concentrazione in campo per la rifinitura in vista del match contro i blaugrana. >