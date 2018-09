Facebook

Champions, Valencia-Juventus 0-2: le foto del match Inizia con una vittoria in casa del Valencia la Champions League della Juventus, ma senza Cristiano Ronaldo. I bianconeri si sono imposti 2-0 al Mestalla nonostante l'inferiorità numerica per un'ora dopo l'espulsione diretta del fuoriclasse portoghese al 29'. Ci ha pensato Pjanic con una doppietta realizzata dal dischetto tra il 45' del primo tempo e il 51' battendo l'ex bianconero Neto. Pochi pericoli per Szczesny nella ripresa. >