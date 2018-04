Facebook

Champions: super-Messi porta il Barça ai quarti Il Barcellona è l'ultima squadra qualificata per i quarti di Champions League. Dopo l'1-1 di Stamford Bridge, i blaugrana battono 3-0 il Chelsea grazie a Messi. La Pulce sblocca la gara dopo 3' (Courtois colpevole) poi, al termine di un'azione straordinaria, serve a Dembélé l'assist del 2-0. Il Chelsea gioca bene, ma non trova il bersaglio (legni di Alonso e Rudiger). Nella ripresa il numero 10 chiude il match (64') con il 100° gol in Champions. >