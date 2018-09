Facebook

Champions, Stella Rossa-Napoli: le foto del match Inizia con un mezzo passo falso la Champions League del Napoli. Gli azzurri di Ancelotti, infatit, non sono andati oltre lo 0-0 in casa della Stella Rossa all'esordio nel girone C (con Psg e Liverpool) nonostante una gara condotta all'attacco. Napoli sfortunato con due traverse colpite, una per tempo: la prima al 18' con Insigne dopo un destro da venticinque metri; la seconda su punizione con Mario Rui al 56'. Per Ospina pochi pericoli. >