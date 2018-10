Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions, Psg-Napoli 2-2: le foto Pari e rimpianti per il Napoli a Parigi. Al Parco dei Principi la squadra di Ancelotti pareggia 2-2 col Psg nella terza giornata di Champions League del Gruppo C e perde il primo posto nel girone. Nel primo tempo Insigne sblocca la gara al 29', poi i parigini recuperano grazie a un autogol di Mario Rui al 61'. Mertens riporta avanti gli azzurri con un guizzo di rapina in area al 77', ma Di Maria riporta tutto in parità con una magia al 93'. >