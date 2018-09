Facebook

Champions, prima espulsione per Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in 154 partite di Champions. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano: l'attaccante sembra colpire il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito e gli mostra il carellino rosso. CR7 è poi uscito dal campo in lacrime. >