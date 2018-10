Facebook

Champions, Napoli-Liverpool 1-0: le foto del match Vittoria importantissima per il Napoli che al San Paolo ha battuto 1-0 il Liverpool nella seconda giornata del gruppo C di Champions League. Gli azzurri di Ancelotti hanno trovato la giocata da tre punti al 90' con la scivolata vincente di Insigne su assist di Callejon, capitalizzando all'ultimo una partita giocata all'attacco. Solo le parate di Alisson e la traversa colpita da Mertens all'82' avevano tenuto in partita il Liverpool. >