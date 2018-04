Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions, Napoli batutto e fuori Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League. Niente miracolo per gli azzurri di Sarri che, non aiutati dal Manchester City sconfitto dallo Shakhtar Donestk, hanno raccolto la terza sconfitta in trasferta nel girone. Al De Kuip, dopo l'immediato vantaggio di Zielinski al 2', ha vinto il Feyenoord 2-1 con le reti di Jorgensen al 33' e di St Juste al 90'. Il Napoli sarà la quarta squadra italiana in corsa in Europa League. >