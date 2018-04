Facebook

Champions League: Shakhtar Donetsk-Roma 2-1, le foto del match Nell'andata degli ottavi di finale di Champions, la Roma perde di misura in casa dello Shakhtar Donetsk e tra tre settimane sarà obbligata a tentare la rimonta all'Olimpico. A Kharkiv finisce 2-1 per gli ucraini, che nel primo tempo subiscono il vantaggio di Under (41'), ben servito da Dzeko. Nella ripresa la squadra di Di Francesco subisce la rimonta dello Shakhtar, a segno con Ferreyra (52') e Fred (71'). >