Champions League: Roma-Shakhtar Donetsk 1-0, le foto del match Nel ritorno degli ottavi di Champions, la Roma supera 1-0 lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti di finale. I giallorossi ribaltano il 2-1 subìto all'andata grazie al gol di Dzeko, che al 52' infila il portiere dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. Gli ucraini restano in 10 al 78' per l'espulsione di Ordets, che ferma da dietro uno scatenato Dzeko lanciato verso la porta. Dopo la Juve, avanza anche la squadra di Di Francesco. >