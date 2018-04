Facebook

Champions League, Manchester City-Liverpool 1-2: le foto del match Non arriva la rimonta del City sul Liverpool all’Etihad Stadium, ma in compenso non mancheranno le polemiche per il ritorno dei quarti di Champions League: passa il Liverpool, che dopo il 3-0 dell’andata s’impone anche al ritorno (1-2, con Salah e Firmino che rimontano Gabriel Jesus). Ma sul risultato incide non poco l’erroraccio dell’arbitro Lahoz, che a fine primo tempo annulla ingiustamente la rete del 2-0 al City. >