Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions League, Barcellona-Roma 4-1: le foto del match Nell'andata dei quarti di finale di Champions, la Roma crolla contro il Barcellona e al ritorno sarà obbligata all'impresa per la rimonta. Al Camp Nou finisce 4-1 per i blaugrana, che passano al 38' con l'autorete di De Rossi e poi trovano il bis al 55' per un altro autogol, stavolta firmato Manolas. Piqué sembra chiudere i conti al 59', ma Dzeko illude Di Francesco con una zampata all'80'. Nel finale il poker di Suarez (87'). >